Mandats de dépôt à l’encontre des agresseurs de la mineure à Tébourba

Le juge d’instruction près du tribunal de première instance de Manouba a émis des mandats de dépôt à l’encontre de cinq personnes dont une femme pour avoir agressé une mineure, filmé l’acte d’agression et posté la vidéo sur les réseaux sociaux.

Un autre individu, déjà en prison pour implication dans d’autres délits, a été également accusé dans cette affaire, a indiqué le porte-parole du tribunal de première instance à Manouba Sami Samadi.

La sœur de la victime qui détenait le téléphone portable qui a servi pour le téléchargement de la vidéo de la scène d’agression publiée sur les réseaux sociaux a été acquittée, a ajouté la même source.

Durant le weekend dernier, les agents de la brigade des recherches et investigations relevant du district de la garde nationale à Tebourba dans le gouvernorat de la Manouba ont arrêté tous les individus impliqués dans cette affaire, suite à la diffusion d’une vidéo choquante d’une mineure agressée et dénudée, qui a fait le tour des réseaux sociaux, et ont convoqué la victime, originaire de la localité de Saida à Oued Ellil, pour déposer un plainte contre ses agresseurs.