Météo de samedi 21 avril 2018

Les services de l’Institut National de la Météorologie (INM) prévoient pour ce samedi 21 avril 2018, des bancs de brume et de brouillard le matin puis des passages nuageux qui seront progressivement abondants l'après-midi sur les hauteurs ouest du nord et du centre avec orages et pluies isolés.

Le vent de secteur Est sera faible à modéré de 15 à 30 km/h et dépassant temporairement 60 km/h sous orages.

La mer sera peu agitée sur le nord, houleuse sur les côtes Est.

Les températures maximales seront comprises entre 25 et 30°C et voisines de 23°C sur les hauteurs.