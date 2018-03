Météo de vendredi 16 mars

Pour ce vendredi 16 mars 2018, les services de la météo annoncent un ciel partiellement voilé à progressivement nuageux avec pluies et orages isolés en fin de journée et en cours de soirée sur le nord et les régions ouest.

Le vent sera de secteur Nord sur le nord et de secteur Sud sur le centre et le sud : fort de 40 à 60 km/h près des côtes et sur le sud avec phénomènes locaux de sable, modéré à assez fort de 20 à 40 km/h ailleurs.

La mer très agitée sur les côtes Est, agitée à très agitée sur le nord tandis que les températures maximales seront comprises entre 22 et 27°C sur le nord et la région du Sahel, entre 28 et 33°C ailleurs et atteignant localement 36°C sur le sud.