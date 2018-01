Météo du samedi 13 janvier 2018

Les services de l’Institut national de la météorologie prévoient, pour ce samedi 13 janvier, un temps parfois nuageux avec quelques pluies sur le nord et les côtes Est et passagèrement nuageux ailleurs.

Le vent de secteur Nord sera fort de 40 à 60 km/h près des côtes et modéré de 20 à 30 km/h à l'intérieur du pays.

Mer très agitée.

Températures maximales comprises entre 08 et 12°C sur les hauteurs ouest et entre 12 et 17°C ailleurs.