Météo : persistance de la canicule

Il fera chaud, très chaud ce mercredi 28 juin 2017. Selon les services de l’institut national de la Météo avec des températures maximales comprises entre 36 et 41°C sur le nord et la région de Sahel, entre 42 et 47°C ailleurs avec coups locaux de sirocco.

Le ciel sera aujourd'hui partiellement voilé à localement nuageux sur le nord et le centre avec quelques pluies faibles puis passagèrement nuageux sur l'ensemble du pays.

Vent de secteur Nord sur le nord et de secteur Sud sur le centre et le sud, fort de 40 à 50 km/h près des côtes et modéré de 20 à 40 km/h à l'intérieur du pays.

Mer agitée à forte dans le golfe de Hammamet et la zone de Chebba.