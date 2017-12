Météo : persistance du froid dimanche 3 décembre

Les services de l’institut national de la météorologie prévoient pour ce dimanche 3 décembre 2017, une persistance du froid. Le temps sera parfois nuageux sur l'ensemble du pays avec pluies isolées sur le nord et possibilité des chutes de neige sur les hauteurs ouest.

-Vent de secteur Ouest fort de 50 à 70 km/h près des côtes et modéré de 20 à 30 km/h à l’intérieur du pays.

-Mer forte.

-Températures maximales comprises entre 04 et 08°C sur les hauteurs ouest et entre 10 et 15°C ailleurs.