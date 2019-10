Météo: persistance du temps pluvieux lundi 28 octobre 2019

Selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie pour lundi 28 octobre 2019, il y a une persistance d'un temps pluvieux sur la plupart des régions. Les pluies seront temporairement orageuses et localement intenses sur les régions côtières Est avec des chutes de grêle et des coups de foudre localisés.

Vent de secteur Nord assez fort à fort de 40 à 60 km/h près des côtes Est et modéré de 15 à 30 km/h ailleurs.

Mer agitée à très agitée sur les côtes Est et houleuse sur le nord.

Températures maximales comprises généralement entre 18 et 24°C et voisines de 15°C sur les hauteurs.