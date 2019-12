Météo : persistance du vent lundi 23 décembre 2019

L'institut national de la météorologie annonce pour lundi 23 décembre 2019, un vent très fort avec des rafales de 60 à 80 km/h sur le nord et le centre atteignant localement 110 km/h sur les côtes nord et les hauteurs.

Les températures seront en légère baisse et les maximales seront généralement comprises entre 16 et 20°C, voisines de 12°C sur les hauteurs ouest et atteignant localement 23°C sur le sud.

Des nuages parfois abondants avec quelques pluies locales sont prévus sur le nord et des passages nuageux sur le centre et le sud.