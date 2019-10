Météo : pluie temporairement orageuse mardi 08 octobre 2019

Selon les prévisions pour mardi 08 Octobre 2019, le temps sera parfois nuageux avec pluies temporairement orageuses sur le nord et localement le centre et le sud-est, ces pluies seront localement intenses sur les régions Est.

Des chutes de grêle et des coups de foudre seront observés par endroits.

Vent de secteur Nord fort de 30 à 50 km/h et atteignant 80 km/h près des côtes Est et sous orages avec phénomènes locaux de sable sur le sud.

Mer très forte à forte sur le nord et forte à très forte ailleurs.

Températures maximales comprises entre 19 et 25°C sur le nord et les hauteurs, entre 25 et 30°C sur le reste du pays.