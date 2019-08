Météo : pluies orageuses attendues mercredi 14 août 2019

Selon les prévisions météo pour mercredi 14 août 2019, des pluies temporairement orageuses sont attendues sur le nord le matin puis temps parfois nuageux.

Des passages nuageux sur le centre et le sud, les nuages seront progressivement abondants l'après-midi sur les régions ouest avec pluies temporairement orageuses.

Vent de secteur Nord sur le nord et le centre et de secteur Est sur le sud fort de 40 à 60 km/h près des côtes et modéré à assez fort 20 à 40 km/h à l'intérieur du pays et dépassant temporairement 70 km/h sous orages.

Mer forte.

Températures en baisse sur le nord, les hauteurs et la région de Sahel où les maximales seront comprises entre 28 et 33°C, persistent stables ailleurs avec des maximales varieront entre 36 et 41 °C avec coups locaux de sirocco.