Météo pour dimanche 30 septembre 2018

Selon les prévisions de l'Institut National de la Météorologie pour ce dimanche 29 septembre 2018, des bancs locaux de brume ou de brouillard feront leur apparition durant la matinée puis quelques nuages sur l'ensemble du pays.

-Vent de secteur Ouest faible à modéré de 15 à 30 km/h.

-Mer peu agitée.

-Températures en légère hausse et les maximales seront comprises généralement entre 28 et 33°C et voisines de 26°C sur les hauteurs.