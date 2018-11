Météo pour lundi 05 novembre 2018

Selon les prévisions de l'Intsitut national de la météorologie, le temps sera ce lundi 5 novembre 2018 caractérisé par des passages nuageux et qui seront parfois abondants sur le nord.

Vent de secteur Sud assez fort de 20 à 45 km/h près des côtes et faibles à modérée de 15 à 30 km/h à l'intérieur du pays.

Mer très agitée à agitée sur le nord et agitée ailleurs.

Températures maximales comprises entre 20 et 24 °C et voisines de 15 sur les hauteurs.