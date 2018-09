Selon l’Institut national de météorologie (INM) des orages violents ainsi que d’importantes pluies sont prévues ce mardi 25 septembre à Kerkennah en premier puis en plus petites quantités dans les zones surplombant la mer de Sfax et de Mahdia. Il est possible que ces pluies atteignent Gabès et Djerba.

l’INM a appelé à la prudence en raison des bouleversements météorologiques sur la région