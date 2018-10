Météo pour vendredi 26 octobre 2018

Selon les prévisions météorologiques de l'Institut national de la météorologie, pour ce vendredi 26 octobre 2018, des brumes locales feront leur apparition le matin puis quelques nuages sur le nord et le centre et ciel partiellement voilé à parfois nuageux sur le sud.

- Vent de secteur Sud mod assez fort de 40 à 60 km/h près des côtes et faible à modérée de 15 à 25 km/h à l’intérieur du pays.

- Mer agitée à très agitée sur le nord, peu agitée à agitée sur les autres zones.

- Températures en hausse et les maximales comprises seront comprises entre 25 et 29°C et voisines de 21°C sur les hauteurs.