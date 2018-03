Météo : prévisions pour Dimanche 25 Mars 2018

-Des passages nuageux devenant progressivement abondants sur les régions Ouest du nord et du centre avec pluies isolées et temporairement orageuses puis intéresseront les régions Est avec possibilité de chutes de grêles par endroits.

-Ciel partiellement voilé à parfois nuageux sur le Sud avec quelques pluies locales en fin de journée.

-Vent de secteur Ouest fort de 40 à 60 km/h avec phénomènes locaux de sable sur le sud et atteignant 70 km/h près des côtes et sous orages.

-Mer forte à houleuse sur le nord.

-Températures maximales seront comprises entre 11 et 15°C sur les hauteurs ouest et entre 16 et 21°C ailleurs.