Selon la météo, le temps sera lundi 12 août 2019 peu nuageux sur la plupart des régions.

Vent de secteur Est, faible à modéré de 15 à 25 km/h puis se dirigeant au secteur Nord l’après-midi sur le nord et se renforçant progressivement près des côtes.

Mer peu agitée et agitée sur le nord.

Températures maximales comprises entre 31 et 36°C sur les régions côtières et entre 37 et 42°C à l'intérieur du pays avec coups locaux de sirocco.