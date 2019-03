Météo: températures en baisse lundi 1er avril 2019

La journée de lundi 1er avril 2019, connaitra une baisse des températures, selon les prévisions de l'institut national de la météorologie. Les maximales seront comprises généralement entre 14 et 19°C et atteignant localement 21°C sur le sud.

Le ciel sera parfois nuageux avec pluies temporairement orageuses sur la plupart des régions, ces pluies seront localement intenses sur le centre et le sud.

Le vent sera de secteur Nord fort de 40 à 60 km/h près des côtes et sur le sud et modéré à assez fort de 20 à 40 km/h ailleurs et dépassant temporairement 80 km/h sous orages.