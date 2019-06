Météo: températures en hausse samedi 8 juin 2019

Selon les prévisions de l'institut national de la météorologie pour samedi 8 juin 2019, des bancs locaux de brume et de brouillard seront observés notamment dans la région du Sahel.

Les nuages seront progressivement abondants l'après-midi sur les régions ouest avec formation de cellules orageuses accompagnées de pluies isolées.

Le vent de Sud-est modéré de 20 à 30 km/h et se renforçant l'après-midi près des côtes et sur le sud avec phénomènes locaux de sable.

Les températures seront en hausse et les maximales seront comprises entre 29 et 34°C sur les régions côtières Est, entre 35 et 40°C ailleurs et atteignant 43°C sur le sud-ouest avec coups de Sirocco.