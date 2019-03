Météo : un samedi 30 mars bien ensoleillé

Selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie, la journée de samedi 30 mars sera ensoleillée dans toutes les régions de la république. Le temps sera localement brumeux le matin et passagèrement nuageux sur la plupart des régions.

Les températures maximales seront comprises entre 16 et 21°C sur le nord et le centre et entre 20 et 24°C sur le Sud.

Le vent sera de secteur Est assez fort de 30 à 40 prés des côtes nord et faible à modéré de 15 à 30 km/h ailleurs.