Météo : vent fort et pluies orageuses ce mercredi 20 mars

L’Institut National de la Météorologie (INM) a annoncé que la situation météorologique, à partir mercredi jusqu’à vendredi, sera marquée par des pluies orageuses sur la plupart des régions qui seront en quantités localement importantes sur le nord et le centre avec des cumuls quotidiens entre 40mm et 60mm et atteignant localement 100 mm.

La situation météorologique sera marquée, également, selon l’INM, par des vents forts sur le sud, atteignant 90 km/h.

Des chutes de neige seront probablement observées sur les hauteurs ouest.

-Mer forte.

-Températures en baisse et les maximales seront comprises entre 13 et 18 °C sur le nord et le centre, de l’ordre de 8°C sur les hauteurs Ouest et entre 16 et 21°C sur le sud.