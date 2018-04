Métros : interruption du trafic sur la ligne 2

A partir de demain jeudi 5 jusqu’au 10 avril 2018, le trafic des métros sur la Ligne 2 sera interrompu dans les deux sens entre la station de correspondance et le terminus, en raison des travaux de renouvellement de la voie ferrée au niveau du croisement Avenue Hédi Karray et Avenue Mohamed Ali Akid, a annoncé la Société des Transports de Tunis (TRANSTU).

Une navette autobus sera assurée entre la station de correspondance « 10 décembre 1948 » et le terminus à l’Ariana tout au long de la journée, a indiqué la société dans un communiqué.

De même, la « Transtu » annonce qu’en raison de ces travaux, la circulation automobile au niveau de l’intersection Avenue Hédi Karray – Avenue Mohamed Ali Akid sera modifiée comme suit :

Les usagers de la route qui ont pour destination la Cité Nationale Sportive via ce croisement peuvent circuler en empruntant l’Avenue 10 décembre puis à travers l’intersection rail/route au niveau du croisement Av. El Moez- Av. 10 décembre .Ils peuvent aussi emprunter le passage menant à la piscine couverte à El Menzah.

Ils peuvent passer à l’aller à travers la même avenue, en empruntant le croisement de la station Saïdia, puis en regagnant de nouveau l’avenue de l’Indépendance et puis l’aéroport. Pour ceux qui arrivent du côté de la Cité Nationale Sportive au niveau l’Institut Nationale de la météorologie et la zone zone urbaine nord en direction de Av. Hedi Karray , la circulation sera possible via av. Mohamed Ali Akid jusqu’au croisement du Stade Olympique, puis en tournant à gauche vers le croisement Av. El Moez- Av. 10 décembre.