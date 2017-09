Meurtre de l’agent de la garde nationale : arrestation de trois personnes

La brigade de la police judiciaire de la ville de Sousse, a arrêté, dimanche soir, deux jeunes hommes et une fille soupçonnés du meurtre d’un agent de la garde nationale retrouvé mort dimanche dans sa voiture à Bab Bhar à Sousse.

La victime est atteinte de plusieurs coups de couteau, précise une source sécuritaire.

La même source a indiqué au correspondant de l’agence TAP que la caméra de surveillance installée dans un magasin situé dans la zone de la corniche Boujaafar à Sousse, a montré une altercation et un échange de violence entre l’agent de la garde nationale et les deux jeunes hommes qui étaient accompagnés d’une jeune fille.

La victime a reçu plusieurs coups de couteau, précise la même source, ajoutant que l’agent de la garde nationale a essayé d’aller à l’hôpital à bord de son véhicule, mais il n’est pas parvenu à conduire sa voiture qui a percuté un poteau d’électricité dans la zone de Bab Bhar à Sousse.

Le ministère public a décidé de maintenir les accusés en détention avant de les présenter devant la justice pour homicide volontaire, précise la même source.