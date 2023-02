Minassa lance un bootcamp dédié aux femmes à la recherche d’emploi

Minassa, l’incubateur culturel et créatif a lancé un bootcamp gratuit intitulé « Get Into Tech » et dédié aux femmes qui sont à la recherche d’emploi et inscrites à l’Agence Nationale pour l'Emploi et le Travail (ANETI).

Ce bootcamp est présenté par le groupe mondial INCO et soutenu par la fondation suisse Drosos. Il se déroulera en ligne du 14 mars au 20 avril 2023.

Les femmes concernées sont celles désireuses d’évoluer dans les métiers à forte demande sur le marché de l’emploi, à savoir : développement web, design web, SEO et marketing digital.

I.Z