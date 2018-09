Mobilisation contre Eric Zemmour, porteur de « messages d’incitation à la haine »

La chroniqueuse Hapsatou Sy ne veut plus que les médias invitent les « personnes portant des messages d’incitation à la haine ».

Samedi 22 septembre, peu avant 15 heures, la pétition lancée par la chroniqueuse Hapsatou Sy pour évincer le polémiste Eric Zemmour de la scène télévisuelle française avait recueilli 188 200 signatures. L’objectif des 200 000 paraphes est presque atteint en moins de 48 heures alors que la pétition a été lancée le 20 septembre dans la soirée.

Il y a quelques jours, l’ancienne entrepreneuse, devenue animatrice et chroniqueuse télé avait subi les propos d’Eric Zemmour. L’essayiste, en promotion pour son livre Destin français dans l’émission « Les Terriens du dimanche ! » de Thierry Ardisson, avait jugé que le prénom Hapsatou n’était pas conforme à la tradition française et que sa mère aurait dû l’appeler « Corinne ».

La jeune femme, furieuse qu’Ardisson coupe certaines images au montage, en a diffusé d’autres sur Instagram, filmées par sa maquilleuse.

« Je suis évidemment très éprouvée par l’ampleur que prend cette polémique d’autant plus qu’elle s’est avérée être le théâtre d’un déferlement de messages racistes à mon égard », a écrit Hapsatou Sy dans le texte de sa pétition. Elle appelle « tous les Français souhaitant exprimer leur indignation à faire entendre leur voix ». Et les médias à « prendre leurs responsabilités » en n’invitant plus « les personnes portant des messages d’incitation à la haine ».