On a modifié la devise de la République mais on a gardé les anciennes armoiries

Les Constituants étaient beaucoup plus soucieux d’effacer tout ce qui se rapporte à la première Constitution de juin 1959, à ses principes et ses symboles, que d’élaborer une nouvelle Constitution, « la meilleure du monde ». Et même s’ils n’ont pas réussi à toucher à l’article premier, « La Tunisie est un État libre, indépendant et souverain, l’Islam est sa religion, l’arabe sa langue et la République son régime », ils ont modifié la devise de la République en lui adjoignant un quatrième élément, la digité. De « Liberté, Ordre et Justice », elle est devenue « Liberté, Dignité, Justice, Ordre ». Un concours a été lancé par le ministère de la culture à destination des agences de design graphique, pour redessiner les nouvelles armoiries, avec un prix de 15 000 dinars pour le projet retenu.

Mais après son élection, le président de la République Béji caid Essebsi a décidé de conserver les anciennes armoiries en attendant l'adoption d'un nouveau design.

Il est à rappeler que les a actuelles armoiries ont été adoptées, peu après l’indépendance du pays, par un décret beylical du 21 juin 1956. La loi du 30 mai 1963 a, sensiblement, modofié les armoiries en supprimant les éléments des armoiries beylicales (lances et bannières), en inversant les emplacements de la balance et du lion, en modifiant la couleur du fond (or) et en changeant l'ordre de la devise nationale.

La loi du 2 septembre 1989 renverse l'ordre de la devise nationale en revenant à celui de 1956 :

À droite, un lion tourné à gauche et armé d'un cimeterre d'argent ;

À gauche, une balance noire ;

La devise de la République est inscrite en noir sur banderole or : LIBERTÉ - ORDRE – JUSTICE

