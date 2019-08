Mohamed Ennaceur ou la fin d’une génération

Sous le titre « Tunisie : Mohamed Ennaceur, la fin d’une génération » le journal le Monde brosse un portrait du président de la république par intérim « qui incarne désormais l’Etat tunisien ». Il rappelle son parcours de ministre des affaires sociales sous Bourguiba. « Il a marqué son mandat en parrainant les négociations collectives signées au sein des entreprises. Selon sa biographie officielle, c’est l’échec du dialogue social entre le président d’alors, Habib Bourguiba, et la centrale syndicale, l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), qui le poussera à démissionner, avec d’autres ministres », écrit le journal.

L’auteur de l’article Mohamed Haddad termine : « C’est que le tandem formé par Essebsi et Ennaceur était sans nuage. Alors que le premier, si décrié durant son mandat, connaît une popularité posthume, le second choisit aujourd’hui le silence durant les crises politiques et judiciaires que connaît le pays, notamment après l’arrestation, le 23 août, de Nabil Karoui, l’un des candidats à la présidentielle3.

https://www.lemonde.fr/afrique/article/2019/08/27/tunisie-mohamed-ennaceur-la-fin-d-une-generation_5503331_3212.html