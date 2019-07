Mohamed Ennaceur prêtera serment, cet après-midi devant le bureau de l’Assemblée

Le président de l’Assemblée nationale du peuple Mohamed prêtera serment cet après-midi devant le bureau de l’ARP, et sera officiellement « investi des fonctions de Président de la République par intérim, pour une période de quarante-cinq jours au moins et de quatre-vingt-dix jours au plus » et ce conformément à la Constitution.

Au cours de la réunion d’urgence tenue ce matin avec le chef du gouvernement, il a été convenu que la passation du pourvoir et les préparatifs des funérailles de grand disparu.