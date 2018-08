Mohamed Trablesi: les banques sont responsables du retard du virement des augmentations des pensions de retraite

Le ministre des Affaires sociales Mohamed Trabelsi a affirmé que les augmentations de la pension des retraités de la fonction publique ont été versées les 16 et 17 août comme promis par le chef du gouvernement.

Contacté mercredi par l'Agence TAP, il a tenu à préciser que certaines banques sont responsables du non versement de cette prime exceptionnelle dans les délais convenus, affirmant que le département ouvrira une enquête pour déterminer les responsabilités pour ce retard.

Le ministre a assuré que les pensions de la retraite pour les affiliés de la Caisse Nationale de Retraite et de Prévoyance Sociale (CNRPS) seront toutes débloquées demain jeudi.

Le chef du gouvernement Youssef Chahed avait annoncé le 8 août, à l'issue d'un conseil ministériel que les retraités de la fonction publique percevront toutes leurs indemnités au titre de 2017 et 2018.

Le paiement se fera sur 4 tranches. La première sdevrait-être versée avant la fête d’Aïd Al Idhha.