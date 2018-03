L’ancien président provisoire Moncef Marzouki et président du mouvement «Harak »a, dans une déclaration à Mosaïque FM, exprimé sa volonté de voir l'IVD poursuivre ses activités pendant cette transition démocratique, exprimant son refus de ce qui s'apparente à une nouvelle « Instance ».

« Le parlement est devenu problématique en Tunisie et on devrait le fermer », a-t-il notamment déclaré. Selon lui le rejet de la prorogation du mandat de l’IVD, n'est pas légal et reflète la mauvaise foi de la majorité.