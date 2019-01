Mondher Zenaidi et Kamel Haj Sassi feront-ils partie du projet politique de Chahed?

Le député Walid Jalled se pavane ces derniers temps d’un plateau à l’autre pour faire la promotion du nouveau projet politique en gestation de Youssef Chahed, laissant le terrain à Mustapha Ben Ahmed et Sélim Azzabi. Invité hier dans l’émission Midi Show sur Mosaïque FM, il parlé d’un mouvement politique qui pourrait rassembler plusieurs composantes du centre. Des pourparlers sont en cours avec des partis et de personnalités pour rejoindre le nouveau mouvement dont la feuille de route sera dévoilée le 27 janvier à Monastir. Il a cité enter autre « Mashrou3 Tounes », « Alternatives » de Mehdi Jomaa et « Al Moubadra » présidée par Kamel Morjane. Un appel du pied est lancé en direction de destouriens. Jalled a évoqué les noms de l’ancien ministre Mondher Zenaidi et de Kamel Haj Sassi, l’actuel conseiller de Chahed, comme deux figures de la famille destourienne, aujourd’hui, éclatée mais très courtisée, qui pourraient faire partie du projet.