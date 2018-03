Mondial 2018 : Réservez votre voyage dans les boutiques Ooredoo

Vous voulez partir en Russie et encourager notre Tunisie ?

Grâce aux « Packs Russie », Ooredoo propose en EXCLUSIVITE et en partenariat avec Banque Zitouna, différents packs et modalités de paiement destinés aux supporters des aigles de Carthage.

En effet, Ooredoo, partenaire officielle de l’équipe nationale, met son réseau de Boutiques à la disposition de tous les Tunisiens qui désirent partir encourager notre équipe nationale et leur propose 4 packs voyage à partir de 113dt/mois.

Ils peuvent également choisir le mode de paiement qui leur convient le mieux : soit au comptant ou par facilités en souscrivant un crédit auprès de notre partenaire la Banque Zitouna.

Ces packs comprennent des billets d’avion et pour les matchs, les réservations d’hôtel et les frais d’assurance et de transfert.

D’autres avantages exclusifs seront offerts par Ooredoo pour toute acquisition d’un « Pack Russie ».

Pour plus d’informations : www.ooredoo.tn

Communiqué de presse