Mondial : les matchs de vendredi 15 juin 2018

Le Mondial-2018 se poursuit ce vendredi 15 juin 2018 avec un choc dans le groupe B entre deux prétendants au titre: le Portugal de Cristiano Ronaldo et l'Espagne d’Andres Iniesta sans doute perturbée par son changement de sélectionneur de dernière minute. Outre Ronaldo, d'autres stars entrent en lice comme l'Uruguayen Luis Suarez ou l'Egyptien Mohamed Salah.

Groupe B, 20 h. A Sotchi : Portugal-Espagne

C'est LE choc de ce premier tour. L'Espagne, qui a limogé son sélectionneur Julen Lopetegui à deux jours de son entrée en lice, se mesure au Portugal du titan Cristiano Ronaldo.

Le quintuple Ballon d'Or croisera des visages connus, ses habituels adversaires barcelonais Andrés Iniesta, Sergio Busquets et Gerard Piqué, et ses équipiers madrilènes Sergio Ramos, Isco et Nacho, lequel est pressenti pour tenter de museler Ronaldo.

Du grand spectacle attendu sur les rives de la mer noire...

Groupe A, 14 h. A Ekaterinbourg : Egypte-Uruguay

Dans quel état sera Mohamed Salah ? C'est la question que se posent les fans de foot du monde entier depuis le 26 mai et la finale de la Ligue des champions lorsque le crack de Liverpool, nouvelle star du foot mondial, s'est blessé à l'épaule gauche, pris en tenaille par Sergio Ramos.

Jeudi le sélectionneur de l'Egypte Hector Cuper s'est montré à la fois confiant et prudent en déclarant que l'attaquant était « presque assuré à 100% » de jouer contre les Uruguayens.

S'il joue, gare aux chocs: l'Uruguay évolue avec Luis Suarez, buteur-déménageur des surfaces qui avait mordu à l'épaule un adversaire italien au Mondial-2014.

Groupe B, 17 h. A Saint-Pétersbourg : Maroc-Iran

Derrière les poids lourds espagnol et portugais, les deux outsiders du groupe B, le Maroc et l'Iran, ne veulent pas se contenter de jouer les figurants.

Le sélectionneur portugais de l'Iran Carlos Queiroz a expliqué jeudi « ne pas accepter" que les chances iraniennes soient "réduites à néant », même si l'Iran n'a plus gagné un match de Mondial depuis 20 ans.

Et son homologue Hervé Renard a lui affirmé que le Maroc, qui compte dans ses rangs des joueurs de talent comme Mehdi Benatia ou Younès Belhanda, n'était « pas une petite équipe ».

La rencontre aura également une forte charge géopolitique, entre la rupture des relations diplomatiques entre les deux pays et les sanctions américaines contre Téhéran.