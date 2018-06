Mondial : valeur des sélections, la Tunisie 28ème avec 58 millions d’euros

L’Observatoire de football, un groupe de recherche faisant partie du Centre International d'Étude du Sport (CIES), un centre d'étude indépendant basé à Neuchâtel, en Suisse — a estimé avec son propre algorithme la valeur cumulée des effectifs des 32 sélections qui participent à la coupe du monde en Russie. Ce modèle mathématique prend en compte différents critères, comme les performances des 736 joueurs retenus, l'âge et la durée de contrat de chacun ou le palmarès de leur club.

Les évaluations déterminent le juste prix que les clubs acheteurs devraient payer pour recruter les joueurs répertoriés.

La valeur de transfert de l'ensemble des joueurs qui prendront part à la Coupe du monde est de 12,6 milliards d'euros, avec des fortes disparités entre les nations, de plus d'un milliard d'euros à 15 millions d'euros.

La Tunisie est classée à la 28ème place avec une valeur de 58 millions d’euros. Ellyes Skhiri est le joueur de l'équipe qui vaudrait le plus cher, 10 millions d'euros. Notre premier adversaire l’Angleterre arrive en deuxième position avec une valeur de 1.386 milliards d’euros. Harry Kane est le joueur de l'équipe qui vaudrait le plus cher, 201 millions d'euros. La Belgique est septième avec 835 millions d'euros. Kevin de Bruyne est le joueur de l'équipe qui vaudrait le plus cher, 167 millions d'euros. Alors que la panama clôt la liste(32ème) avec 15 millions d'euros. Michael Murillo est le joueur de l'équipe qui vaudrait le plus cher, à 3 millions d'euros.

La France avec 1.410 milliards d'euros arrive à la première place suivie par l’Angleterre(1.386 milliards d'euros) et le Brésil (1.269 milliards d'euros)

Cliquer sur le lien suivant pour connaitre le classement des 32 équipes :

