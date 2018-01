Mouakher, Kourchid et Dahmani bientôt à Nidaa Tounes

Invité de l’émission Midi Show sur Mosaïque FM, lundi 8 janvier 2018, le nouveau dirigeant de Nidaa Tounes, Wissem Saïdi, n’a pas exclu que d’autres ministres du gouvernement dit d’union nationale, rejoignent les rangs du parti dirigé par Hafedh Caid Essebsi. Il s’agit, notamment, des ministres des collectivités locales et de l’environnement Riadh Mouakher qui vient de geler son adhésion à Afek Tounes, des domaines de l’Etat et des affaires foncières Mabrouk Kourchid et des relations avec l’ARP et porte-parole du gouvernement Iyed Dahmani qui a démissionné de son parti Al Joumhouri.

Il est à rappeler les ministres de la culture Mohamed Zine El Abidine, de l'éducation Hatem Ben Salem et des finances Ridha Chalghoum ont, déjà, rejoint Nidaa Tounes.

Hedi Mekni, secrétaire général du gouvernement a, à son tour, adhéré au parti.