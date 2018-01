Municipales : Abdelfettah Mourou tête de liste d’Ennahdha à Tunis

La date des municipales avance à grands pas et les préparatifs du côté de l’Isie vont bon train. De leur côté les partis politiques se préparent à cette échéance et concoctent leurs listes en vue d’aborder les élections avec le maximum de chances et remporter un bon nombre de sièges. Mais l’enjeu principal reste les grandes municipalités et notamment celle de la capitale. Le choix des têtes de listes est déterminant.

C’est ainsi qu’on apprend que le mouvement Ennahdha a choisi son vice-président Abdelfettah Mourou comme tête de liste à Tunis. Actuellement 1er vice-président de l’Assemblée de représentants du peuple, il bouclera ses 70 ans à la date du scrutin ( il est né le 1er juin 1948), Mourou qui est né à Tunis, a fait ses études au Collège Sadiki. Il poursuit ensuite des études de droit à l’Université de Tunis où il a obtenu une licence en droit et une autre en sciences islamiques. Il exerce le métier de juge jusqu’en 1977 avant de choisir le barreau.