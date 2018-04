Municipales : démarrage ce samedi 14 avril de la campagne électorale

Démarrage ce samedi 14 avril de la campagne électorale pour les prochaines élections municipales qui se poursuivra jusqu’au vendredi 4 mai. Elle sera suivie du silence électoral le 5 mai alors que le vote aura lieu le 6 du même mois. Les militaires et sécuritaires participeront au vote le 29 avril 2018.

2074 listes ont été définitivement déclarées admises pour participer au scrutin. Elles sont partagées entre 1054 listes partisanes, 860 listes indépendantes et 159 listes de coalition. 52% des candidats ont moins de 35 ans alors que les femmes représentent 49% des candidats.

Les résultats préliminaires seront annoncés le lendemain du scrutin, soit le lundi 7 mai. Le nombre d’électeurs inscrits et qui seront autorisés à voter est estimé à 5.370.000, dont 36.000 militaires et sécuritaires, sur un total d’environ 8.500.000 en âge de voter.

Plus de 50.000 candidats vont se disputer 7280 sièges dans les 350 municipalités. Le nombre de conseillers varie entre 12 et 60, selon la taille de la commune. C’est ainsi que la municipalité de Tunis garde la première place avec 60 conseillers pour 637.568 habitants recensés. Viennent ensuite Sfax et Sousse avec 42 conseillers pour respectivement 280.566 et 221.715 habitants.

Les listes candidates :

Mouvement Ennahdha : 350 listes

Nidaa Tounes : 345 listes

Front populaire : 120 listes

Le courant démocrate : 69 listes

Machrou3 Tounes : 67 listes

Harak Tounes Al Irada : 46 listes

Afek Tounes : 43 listes

Le Mouvement Al Chaâb : 40 listes

L’union civile : 36 listes

Le Parti Destourien libre : 31 listes

Al Bina Al Watani : 15 listes

Le parti socialiste : 12 listes

Beni Watani : 9 listes

Al Moubadara : 7 listes

L’Union Populaire Républicaine : 6 listes

La rencontre démocratique : 3 listes

Les forces démocratiques : 3 listes

Les générations : 2 listes

La voix du tunisien : 2 listes

Le mouvement démocrate : 1 liste

Le parti du futur : 1 liste

Tounes Awalan : 1 liste

Le mouvement des socio-démocrates : 1 liste

Parti des verts pour le progrès : 1 liste

Al Nidhal Al Watani : 1 liste