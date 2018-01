Municipales : mobilisation de 60 milliards et de 60.000 agents

Prévues pour dimanche 6 mai 2018, les élections municipales devraient doter le pays de conseils librement élus pour remplacer les délégations spéciales insaturées après le 14 janvier 2011. Elles permettraient, également, de reconfigurer le paysage politique marqué par la confusion et les rapports de force entre les partis. Elles vont, finalement, remodeler les relations entre l’Etat et les collectivités locales, alors que les disparités régionales continuent de s’approfondir.

Ces élections nécessitent une logistique plus lourde et beaucoup de moyens. C’est ainsi que L’Instance des élections, Isie, s’est engagée à assurer les conditions nécessaires pour un bon déroulement du scrutin. Elle a déjà établi un calendrier qui se répartit en trois étapes. La première étape concerne la pré-campagne électorale qui s’étend du 13 février au 13 avril. Elle est suivie de la deuxième période du 14 avril au 4 mai, puis la période du silence électoral, soit le 5 mai. Alors que le dépôt des candidatures a été fixé du 15 au 22 février prochain. Des réunions seront organisées à partir de la semaine prochaine avec les partis politiques et les médias pour présenter le guide des candidatures. L’Instance va mobiliser près de 60 000 entre agents contractuels, chefs de centres et de bureaux de vote pour l’organisation du scrutin qui seront soumis à une formation, chacun dans la spécialité requise. Toute l’opération de l’inscription dans les listes électorales jusqu’à la proclamation de résultats définitifs coutera aux alentours de 60 millions de dinars dont une partie a été déjà débloquée par le gouvernement, contre 96 millions de dinars pour les deux derniers scrutins législatif et présidentiel de 2014.