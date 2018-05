Municipales : résultats partiels dans 6 gouvernorats

Le président de l’Instance Supérieure Indépendante des Elections (ISIE), Mohamed Tlili Mansri, a annoncé lundi en début de soirée lors d’une conférence de presse au centre d’information sur les élections municipales 2018, une nouvelle série de résultats partiels dans les circonscriptions de Kairouan, Zaghouan, Tatatouine, Mannouba, Mahdia et Béja.

Mansri a précisé que le taux de collecte et de dépouillement des voix a atteint 85 % et que la vérification manuelle et électronique des résultats se poursuit toujours. Il a indiqué que l’annonce des résultats définitifs des élections débutera mardi matin.

Résultats partiels:

Gouvernorat de Kairouan:

1 circonscription de Chrarda:

Ennahdha 1162 voix

Nidaa Tounes 549

Front Populaire 426

2 circonscription Chraitia Ksour

Nida Tounese 840

Ennahdha 720

3 circonscription de Hafouz

Ennahdha 1953

Nidaa Tounes 685

Espoir pour tous (indépendant) 676

Front populaire 240

Construction et développement (indépendant) 1447

Ichrak 474

4 circonscription de Raqqada

Ennahdha 843

Nidaa Touns 592

Machrou Tounes 665 665

Front populaire 245

5 cicronscription d’Obeida

Ennahdha 728

Nidaa Tounes 454

Municipalité pour tous (indépendante) 1588

Volontaires pour le développement (indépendant) 505

6 cicronscription Hajeb Laayoun

Ennahdha 746

Avenir de Hajeb Laayoun (indépendante) 1010

Front populaire 345

Courant démocratique 522

Libre Hajeb Laayoun (indépendante) 837

La voie (Indépendante) 1019

Bras libres (indépendante) 398

Nidaa Tounes 776

Gouvernorat de Zaghouan

1 cicronscription de Zaghouan

Zaghouan ma ville (Indépendante) 240

Afaq Zaghouan (indépendante) 1235

Ennahdha 1068

Ambition (indépendante) 532

Nous sommes tous Zaghouan (indépendante) 504

Espoir (indépendante) 575

Destin (indépendante) 441

Union civile 77

Pour une vie meilleure (indépendante) 494

Réforme de Zaghouan (indépendante) 278

2 cicronscription de Jebel Oust

La culture de l’excellence (indépendante) 348

Ennahdha 133

Espoir 591

Safa (indépendante) 235

Nidaa Tounes 907

Union civile 106

Rose de Jebel Oust 278

3 cicronscription de Nadhour

Authenticité et dignité (indépendante) 274

Ennahdha 1285

Nidaa 1622

Zitouna (indépendante) 1084

Amour (indépendante) 608

Union pour Nadhour (indépendante) 806

Mouvement Al Shabaab (Indépendante) 135

Bonté (indépendante) 1033

Sécurité (indépendant) 756

3 cicronscription de Bir Msharqa

Ennahdha 631

Notre avenir entre nos mains (indépendante) 438

Epi (indépendante) 442

Mouvement pour la Justice et les Lumières (Indépendante) 252

Nidaa Tounes 303

Bir Masharqah nous rassemble (indépendante) 369

Train du Développement de train (indépendante) 292

4 cicronscription Elfahs

Ennahdha 904

Espoir (Indépendante) 870

Nidaa Tounes 1078

Irada 166

Le Front 340

Tunisie avant 301

La Réforme (indépendante) 514

Les habitants du Fahs (indépendante) 518

Union populaire républicaine 54

Notre pays entre nos mains (indépendante) 215

Liste de l’Avenir (indépendante) 146

Gouvernorat de Tozeur

1 cicronscription de Tozeur

Ennahdha 1967

Présent et Futur (Indépendante) 1585

La Résistance (Indépendante) 1025

Irada 254

Nidaa 1068

Origine (indépendante) 397

Arrachez votre place (indépendante) 149

Espoir et Action (indépendante) 2242

Le Front 181

Jeunes du Djerid (indépendante) 412

Gouvernorat de Tataouine :

1 cicronscription de Tataouine

Arrachez votre place (indépendante) 142

Annahdha 1266

Ghomrassen dans le coeur 333

Citoyenneté 207

Nidaa Tounes 213

Gouvernorat de Manouba

1 cicronscription de Douar Hicher

Ennahdha 2736

Nidaa Tounes 1715

Espoir (indépendante) 273

Afek Tounes 1105

Courant démocratique 634

Front populaire 378

2 – Oued Ellil

Fils du quartier (indépendante) 433

Nidaa Tounes 2148

Ennahdha 3228

Challenge (indépendante) 516

Front populaire 488

Courant démocratique 807

L’avenir de Oued Ellil (Indépendante) 578

Mouvement du peuple 212

3- Mannouba

Nidaa Tounes 1212

Mouvement du peuple 1117

Ennahdha 2132

Union civile 150

Front populaire 340

Vivez l’avenir (indépendante) 550

Gouvernorat de Mahdia

1 – cicronscription de Ksour Essef

Ennahdha 792

Afek Tounes 871

Nidaa Tounes 672

Challenge (Indépendante) 429

Arrachez votre place (indépendante) 132

Courant démocratique 711

Ensemble pour l’avenir de Ksour Essef (indépendante) 1632

Ksour essef (indépendante) 582

2 cicronscription de Hbira

Ennahdha 994

Nidaa Tounes 609

Afek Tounes 321

Gouvernorat de Béja

1 – cicronscription de Béja

Nidaa Tounses 929

Machrou Tounes 387

Ennahdha 623

L’avenir (indépendante) 250

Front populaire 209

Bani Watani 116

Fondation (indépendante) 432

2 – cicronscription de Sidi Ismail

Ennahdha 246

Futur (indépendante) 201

Nidaa Tounes 171

Sidi Ismail Amana (Indépendante) 527

Jeunesse indépendante (indépendante) 112

Tunis de demain (indépendante) 102

3 cicronscription Maakoula

Nidaa Tounes 631

Ennahdha 696

Espoir (indépendante) 226

Machrou Tounes 148

Parti constitutionnel libre 189

