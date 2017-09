Municipalités : entre Tunis avec 637.000 habitants et Menzel Salem avec 1.800 habitants, il n’y a pas photo

Le décret arrêtant le nombre des conseillers municipaux dans les 350 municipalités a été publié dans numéro du Journal Officiel de la République Tunisienne(JORT) numéro 75 du 19 septembre. Au total 7287 membres seront élus au cours des prochaines élections municipales dont la date a été reportée. L’Instance des élections a proposé une nouvelle date, celle de dimanche 25 mars 2018.

Le nombre des conseillers municipaux varie selon la taille de la municipalité et le nombre de ses habitants. Selon la loi organique du 16 mai 2014 relative aux élections et aux référendums, telle qu’elle a été modifiée et complétée par la loi organique n° 2017-7 du 14 février 2017, et en vertu de l’article le nombre des membres des conseils municipaux est fixé sur la base du nombre des habitants des municipalités conformément au dernier recensement officiel à la date de publication du décret présidentiel relatif à la convocation des électeurs, suivant les calaculs suivants:

-Moins de 10.000 habitants : 12 conseillers

- Entre 10.000 et 25.000 : 18 conseillers

-Entre 25.001 et 50.000 : 24 conseillers

-Entre 50.001 et 100.000 : 30 conseillers

Entre 100.001 et 200.000 : 36 conseillers

Entre 200.001 et 300.000 : 42 conseillers

Entre 300.001 et 400.000 : 48 conseillers

Entre 400.001 et 500.000 : 54 conseillers

Plus de 500.000 : 60 conseillers.

C’est ainsi que la municipalité de Tunis garde la première place avec 60 conseillers pour 637.568 habitants recensés. Viennent ensuite Sfax et Sousse avec 42 conseillers pour respectivement 280.566 et 221.715 habitants.

La plus petite municipalité se trouve dans le gouvernorat du Kef. Il s’agit de Menzel Salem qui compte seulement 1.824 habitants dont moins de la moitié vont élire 12 conseillers.

