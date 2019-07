Nabil Baffoun : le timing des amendements de la loi électorale n’est pas innocent

Le plus ancien membre et actuel président de l’Isie est doublement opposé aux derniers amendements de la loi électorale. Il est contre le timing et le contenu, mais préfère garder son avis pour lui-même. Il reconnaît, cependant, dans un entretien accordé à La Presse, que l’Isie a attiré l’attention des gouvernements et du Parlement depuis 2011 sur les crimes politiques, objet des amendements, et que l’Instance a même fait des recommandations. Sans qu’aucune réaction officielle et sérieuse ne soit enregistrée. Pour Nabil Baffoun, le timing n’est pas innocent. Pour le dire, il utilisera le terme “inadéquat”.

Sur ce point précis, il explique que « la terminologie un peu vague qui a été utilisée dans le texte juridique » va compliquer le travail de l’Instance. « Le fait de parler de régime républicain ou de principes de la Constitution ou encore de principes de la démocratie et de confier à l’Isie de définir ces concepts, cela va considérablement compliquer le travail de l’Instance. Il nous est demandé, par exemple, de vérifier et de spécifier pour chaque candidat que ses propos, ses discours ou ses actions ne sont pas en contradiction avec le régime républicain ou les principes de la Constitution et de la démocratie. Et à ce titre, nous avons la charge de rejeter une candidature, voire le succès d’un candidat, aux élections. Je voudrais tout de même signaler que nous avons l’avantage de disposer de garanties dans l’exécution de ces amendements. Les décisions de l’Isie seront contrôlées par les tribunaux judiciaires et administratifs. Ce contrôle judiciaire est pour nous un soulagement ».

