Nabil Karoui nouveau président du syndicat des médias

Le syndicat des médias a tenu ce jeudi 7 décembre 2017 son assemblée générale qui a été consacrée à l’examen des questions relatives aux préoccupations des professionnels du secteur. Elle a élu un nouveau bureau exécutif réunissant des directeurs de chaînes de télévisions et de radios avec une représentation notable des médias régionaux et un nouveau président en la personne de Nabil Karoui le patron de la chaine Nessma TV. Il succède à Amel Mzabi qui n’a pas renouvelé sa candidature et qui a été élue présidente d’honneur du syndicat.