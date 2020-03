Nabil Karoui persiste et signe : Youssef Chahed était derrière mon emprisonnement

Le Président du Parti Qalb Tounes, Nabil Karoui est revenu dans l’émission Midi Show de ce jeudi 5 mars 2020, sur son arrestation et sin incarcération à la veille de l’élection présidentielle de septembre 2019. Il a réitéré ses accusations contre Youssef Chahed qui, selon lui, a été l’origine de son emprisonnement pour lui barrer la route de Carthage. Il a utilisé toute une machine pour me mettre hors compétition. Libéré 48 heures avant le second tour, je n’ai pas pu rattraper tout le retard. Malgré cela, j’ai dû accepter, à mon corps défendant, les résultats du scrutin pou l’intérêt du pays.

Karoui a critiqué la démarche adoptée par le président de la République, Kais Saied, pour choisir la personnalité la plus apte pour former gouvernement. Elyès Fakhfakh n’était pas le choix de la majorité au Parlement. C’est pourquoi, nous avons émis des réserves sur ce choix.

Sur un autre plan le président de Qalb Tounes a estimé que la coalition au pouvoir est composée de partis minoritaires au Parlement et que le gouvernement actuel défie la volonté des électeurs.

De son côté, le président de la république s’immisce dans beaucoup dans les affaires intérieures du gouvernement, alors que selon la Constitution ses pouvoirs se limitent à la défense et aux affaires étrangères.

