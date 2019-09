Nabil Karoui se fait remplacer par sa femme à l’ouverture de sa campagne électorale à Gafsa

Le parti « 9alb Tounes » a ouvert la campagne de son président et candidat à la présidentielle Nabil Karoui à Gafsa devant un grand nombre de ses supporters. En l’absence du candidat mis en prison depuis le 23 août dernier en vertu d’un mandat de dépôt, mais en présence de sa femme Salwa Smaoui, Ridha Charfeddine membre du bureau politique du parti et tête de liste de dans la circonscription de Sousse a déclaré que les promesses les plus importantes de Nabil Karoui sont la mise en place d'un contrat social entre le parlement, le gouvernement, les partis et les organisations nationales afin d'éradiquer la pauvreté. La bonne gouvernance sera également de mise pour la présidence de la république, sans oublier la lutte contre le terrorisme. Soufien Toubal tête de liste dans la circonscription de Gafsa ainsi que plusieurs autres dirigeants du parti ont participé à l'événement.