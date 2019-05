Nabil Karoui s’engage à lutter contre Youssef Chahed comme il s’est opposé à Ben Ali

Dans une interview publiée ce mardi 07 mai dans le Figaro.fr, le patron de la chaine Nessma TV, Nabil Karoui revient sur la fermeture de sa télévision pour un « motif » qu’il juge « fallacieux ». Il cible Youssef Chahed et son gouvernement « désastreux ». « Nous devions nous opposer à Ben Ali et aux islamistes à l’époque, nous devons aujourd’hui lutter contre le gouvernement de Youssef Chahed qui, lui, lutte contre les libertés d’expression et enferme des blogueurs en prison pour leurs opinions. On nous menace et nous envoie le fisc en permanence, sans compter les pressions que subi la rédaction puisque nous n’avons pas voulu nous aligner, et devenir une chaîne de télévision qui bénit ce gouvernement désastreux pour la Tunisie. Outre les islamistes, le gouvernement de Ben Ali nous avait envoyé un car de police et un huissier pour nous empêcher de diffuser des émissions favorables à la révolution. Aujourd’hui c’est pire, il n’y a plus de limites, la Tunisie est presque devenue un Etat-policier ».

