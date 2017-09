Néjib Chebbi revient avec son « mouvement démocrate »

L’homme politique et ancien fondateur du PDP devenu Al Joumhouri qu’il a quitté il y a trois ans, Ahmeb Nejib Chebbi revient sur la scène avec une nouvelle formation baptisé « Mouvement démocrate ». Chebbi dont l'initiative a, pourtant, était annoncée depuis janvier 2017, a précisé que la charte du nouveau parti est fin prête et son statut bientôt finalisé.

Selon lui, le mouvement démocrate apparaitra sur la scène politique « avec l'entame d'une nouvelle année politique et financière difficile » et devra s'impliquer dans le débat budgétaire 2018 et « contribuer à mettre au point une vision utile aux Tunisiens ».

« Bien que le nombre des partis politiques détenteurs d'un visa s'élève à 209 partis en Tunisie, peu sont ceux qui ont une participation effective à la vie politique », a estimé Ahmed Néjib Chebbi.

Il a indiqué que son nouveau parti exposera ses plans aux électeurs lors des prochaines échéances électorales.

Vétéran de la politique tunisienne qui a longtemps milité sous les régimes de Bourguiba et Ben Ali, Chebbi avait quitté le parti Joumhouri après l'échec dans les élections législatives et présidentielles de 2014.