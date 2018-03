Néjib Chebbi veut rassembler les déçus de Nidaa Tounes

« Le vieux routard de la politique », comme le qualifie Jeune Afrique, Ahmed Néjib Chebbi se définit comme « un homme du centre. J’ai été dans la gauche radicale, j’ai opéré une révision idéologique, il y a de cela quarante ans déjà, et je suis passé à la social-démocratie, considérant qu’aucune justice sociale ne peut se réaliser en dehors de la démocratie. Je pense qu’on peut concilier l’économie de marché et l’équité sociale ».

Il ne désespère pas de rassembler au sein de son parti « le Mouvement démocratique » qu’il vient de créer, les déçus de Nidaa Tounes et d’autres formations politiques.

Dans un entretien publié dans JA, Chebbi parle d’un « déséquilibre qui amène toujours plus de Tunisiens à se détourner de la politique. Pour que les Tunisiens aient envie de participer au rendez-vous électoral de 2019, il faut leur offrir une alternative. Nous venons donc combler un vide politique, 80% des Tunisiens rejettent les partis existants et déclarent ne pas vouloir voter ». Pour trouver des adhérents et des électeurs, il compte « s’adresser à la masse des électeurs du centre qui rejettent le conservatisme. C’est un groupe majoritaire dans le pays, qui n’a pas de leader depuis l’effondrement de Nidaa Tounes ».

http://www.jeuneafrique.com/541423/politique/tunisie-ahmed-nejib-chebbi-...