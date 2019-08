Neuvième : Proclamation ce vendredi des résultats de l’orientation des élèves ayant obtenu une note supérieure à 15 sur 20

Le ministère de l’Education nationale annoncera ce vendredi 16 août 2019 les résultats de l’orientation des élèves ayant obtenu plus de 15 sur 20 de moyenne dans le concours de fin d’études de base (neuvième) qui n’avaient pas été dirigés vers les collèges pilotes par le biais du premier concours, apprend l’agence TAP auprès du directeur de l’information et de l’administration électronique au ministère de l’Education, Skander Ghenia.

Ghania a précisé à cet égard que les résultats seront annoncés à partir de midi sur sms, envoyés directement aux élèves concernés sans inscription à distance.

Il a indiqué que le ministère de l’Education a décidé de permettre à ces 956 élèves de rejoindre l’une de ces institutions pilotes en prenant des mesures exceptionnelles telles que le renforcement des capacités de certains instituts modèles dans la limite des places disponibles, des moyens matériels et techniques et en les orientant par ordre préférentiel du taux obtenu dans le concours et en fonction des choix de l’étudiant.

Le responsable du ministère a souligné que les conditions pour participer à ce concours incluaient un taux supérieur ou égal à 15 sur 20 et la l’homologation basée sur les centres vacants en fonction de la capacité d’accueil, et suivant les souhaits des choix de l’étudiant qui sont au nombre de trois.

Ghenia a affirmé que la direction générale des études, de la planification et des systèmes informatique du ministère de l’Education avait étudié le processus de renforcement de la capacité d’accueil en consultation avec les commissariats régionaux de l’éducation afin de permettre aux élèves concernés d’accroître leurs chances d’obtenir des places dans les centres selon leurs souhaits et leurs options, d’autant que le ministère a fourni environ 1045 centres vacants.