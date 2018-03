Nicolas Sarkozy maintenu en garde à vue

L’ancien président de la République française Nicolas Sarkozy est encore en garde à vue pour la deuxième journée consécutive. Il n’a pas encore répondu à toutes les questions des enquêteurs sur un possible financement de sa campagne présidentielle victorieuse de 2007 par l’ancien guide libyen Mouammar Kadhafi.

L’ancien chef de l’Etat est arrivé mardi 20 mars peu avant 8 heures dans les locaux de l’office anticorruption à Nanterre près de Paris. Son audition a débuté dans la matinée et avait été interrompue vers minuit, et il aurait quitté les locaux. Elle peut durer quarante-huit heures et pourrait déboucher sur une présentation aux magistrats et une mise en examen de l’ancien président ou une remise en liberté.