Nidaa Tounes : annulation de toutes les décisions de gel et d'exclusion des membres du parti

Les initiateurs de l'action de "rassemblement" de Nidaa Tounes ont annoncé, jeudi dans une déclaration publiée après une réunion tenue dans la capitale, qu'ils "avaient annulé toutes les décisions de gel et d'exclusion des dirigeants du parti et de la plupart de ses responsables et militants à l'échelle nationale, régionale et locale, étant donné que le mandat de l'instance politique du parti a expiré".

Les participants, qui sont membres du Bureau exécutif, du Conseil national du Mouvement et des responsables régionaux et des cadres, ont également annoncé la décision d’autoriser "le retour au giron du mouvement des membres en désaccord avec le parti à leurs postes antérieurs". Ils ont appelé également les femmes du mouvement à organiser une réunion la semaine prochaine.

La déclaration intitulée "déclaration du rassemblement 4", a mis en garde par ailleurs l'instance politique du parti "contre la décision de pousuivre la violation flagrante des règlements et de faire fi de la volonté collective des femmes et des hommes" du Nidaa.

Ils ont également décidé de "former une délégation du bureau exécutif pour discuter avec la commission d'organisation du prochain congrès des meilleures conditions d'organisation de ce premier congrès démocratique en tant que garant de l'unité du mouvement et de son rayonnement".

Les signataires de la déclaration ont souligné leur "soutien total" à la commission de préparation du prochain congrès, ont exprimé leur "attachement à sa réalisation et ont appelé à la levée des multiples obstacles et des retards délibérés pour entraver sa mission".

Ils ont aussi invité les militants et les conseillers du parti à s'engager pour défendre leur parti et son congrès, réitérant leur demande de retrait de la direction actuelle "dont le mandat a expiré".

La commission nationale chargée de la préparation du premier congrès électif du mouvement Nidaa Tounes a réaffirmé lundi dans une déclaration à la presse son "ferme attachement à sa tâche nationale malgré les difficultés".

La commission a fait assumer à toutes les parties, en particulier les dirigeants actuels du Mouvement Nidaa Tounes, "toutes défaillances possibles dans la préparation du congrès", et a appelé tous les partisans à "la mobilisation pour la démocratie, pour leur congrès et pour leur patrie".

Elle a indiqué qu'elle a relevé "le non respect de la feuille de route convenue au préalable", affirmant avoir constaté plusieurs obstacles qui ont entravé ses travaux, notamment le manque de participation et de perception positive des dirigeants du parti qui ont toujours œuvré pour affaiblir le rôle de la commission qu'ils considèrent comme "une simple commission technique".

Boudjemaa Rmili, dirigeant du parti Nedaa Tounss et membre de la commission préparatoire, avait déclaré il y a deux jours que les préparatifs du congrès "progressent malgré les difficultés" et que "le congrès devrait se tenir le 6 avril, à moins que la situation ne se développe au niveau national ou du parti".

Certains dirigeants du Nidaa avait approuvé l'initiative du rassemblement et la formation d'un comité directeur provisoire jusqu'à la tenue du congrès.

L'instance politique du parti avait annoncé le gel de l'adhésion de certains dirigeants, dont notamment Ridha Belhaj et Youssef Chahed, chef du gouvernement actuel, rappelle-t-on.

(Source : TAP)