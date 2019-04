Nidaa Tounes: ça risque de barder!

Invité de l’émission de Merien Belkadhi sur El Hiwar Ettounsi, dans la soirée de jeudi 11 avril, le président du bloc parlementaire de Nidaa Tounes Soufien Toubal a surpris tout le monde en passant en direct un enregistrement d’une communication téléphonique avec Aissa Hidoussi dans laquelle ce dernier se plaint des pressions exercées sur lui pour annuler l’élection du bureau politique. Au cours de cette communication, on entend Hidoussi affirmer clairement que tous les recours sont nuls et non avenus. Il se défend de ne pas être à la solde de Hafedh Caid Essebsi et qu’il a la conscience tranquille.

Aissa Hidoussi et trois autres membres de la commission électorale ont annoncé hier l’annulation de l’élection du bureau politique. En l’absence de la présidente élue du congrès Samira ben Kaddour Belkadhi, la seule habileté selon Toubal, à parler au nom des congressistes. Cette dernière a par ailleurs rejeté la décision annoncée par Hidoussi qui est le rapporteur du congrès.

Toubal qui est candidat à la présidence du parti, tout comme Hafedh Caid Essebsi, a annoncé que le comité se réunira demain samedi à Hammamet pour élire la nouvelle direction du parti.

De nouveaux rebondissements sont attendus et ça risque de barder. Aussi, faudrait-il rappeler que le 1er novembre 2015, une bagarre avait éclaté au cours de la réunion du bureau exécutif entre partisans de Hafedh Caid Essebsi et ceux de Mohsen Marzouk alors secrétaire général du parti. Depuis, Nidaa Tounes s’est enlisé dans une crise profonde dont il n’arrive pas à sortir à ce jour.